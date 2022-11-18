– Каково ваше мнение о Коноплянке? Для меня (польского журналиста – прим.) он загадочный футболист – может играть как здорово, так и очень посредственно. Вы знаете его возможности.

– Евгений Коноплянка пришел в Краковию в специфической ситуации. Это 33-летний парень, игравший за Севилью, Шальке, Днепр – топовые клубы Европы. В конце весеннего периода и сейчас, в конце осеннего, был момент, когда он "удивил", и было заметно, что придает команде качества.

Малиновский может оказаться в Милане – чемпионы Италии хотят "обчистить" Аталанту

Мы требуем от Коноплянки гораздо большего, он это знает. Если он останется на том же уровне, что и в прошлый раз, то сделает много хорошего для этой команды, – цитирует Яцека Зелински Dziennik Polski.

Напомним, Коноплянка присоединился к Краковии в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину. За краковскую команду украинец сыграл 23 поединка (в текущем сезоне – 13 матчей, 3 гола, 1 ассист). Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Зина разрывает, каким местом думали в Динамо? – украинцы зажигают в Европе