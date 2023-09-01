"Я засмучений грою українських клубів у єврокубках. Дніпро-1 повинен був проходити Спартак Трнаву. Зоря теж мала всі шанси переграти празьку Славію, але вилетіла до Ліги конференцій. З такими командами треба виходити і до 30-ої хвилини забивати двічі і закривати всі питання, але все виходить навпаки. Гравці роблять мільйон помилок, немає ніякої дисципліни, деякі футболісти ходять пішки, вважають, що передачу зробив і цього достатньо.

Дніпро-1 вилетів з єврокубків, програвши Спартаку – драма, автогол, два вилучення і прощання з Лігою конференцій

Футбол же – це робота від першої і до останньої хвилини, від свого штрафного майданчика і до штрафного майданчика суперника, зважаючи на тактику, обрану тренером. Зараз і збірна України буде грати – як дивитися? Тільки засмучуватись?

Бешикташ – сильніший за Динамо на сьогодні. Вони грали за рахунком з перших хвилин. Особливо, в першому таймі. Але що мене дивує, коли м'яч у суперника, то у них вільно проходять передачі – всі гравці суперника вільні. Що за футбол такий новий?! Я ж дивлюся чемпіонати Англії, Італії, як там "вгризаються" у відборі і пресингу, які швидкісні атаки – це все у нас пропало.

Деякі футболісти взагалі не мають право виходити на поле в цих командах – це стосується не тільки Динамо. Має бути швидкість, енергія – не навчили нормально прийняти м'яч, відібрати, але ми маємо одні порушення. В Динамо немає жодного футболіста, якого я міг би виділити. Нам забили гол – одразу троє гравців киян не змогли відібрати м'яч. Команда грає більше назад, ніж вперед. Що це таке?!



Наш футбол в занепаді. На жаль, від Динамо залишилася одна тільки назва. Навіть не знаю, чи буду дивитися чемпіонат України, з такою грою. Не знаю, як Шахтар гратиме в своїй групі Ліги чемпіонів, бо там пристойні команди. Поки що, Шахтар не переважає у грі ні Динамо, ні Дніпро-1 із Зорею. Можливо, новий тренер робить свої перебудови, але маємо, що маємо", – поділився Сабо в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

Динамо вперше за 18 років не вийшло у груповий етап єврокубка – кияни знову програли Бешикташу в Лізі конференцій