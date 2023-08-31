Бешикташ в рамках вирішального матчу за право зіграти у груповому етапі Ліги конференцій УЄФА 2023/24 переміг київське Динамо (1:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Бешикташ вважався фаворитом до першої зустрічі з Динамо і залишився ним після, однак основи такого статусу змінились. До матчу в Бухаресті писали, що "орли" зібрали непереможну машину (нуль поразок у 2023 році) вартістю в 120 мільйонів євро, з якою киянам тягатись нереально. Потім же здебільшого говорили про фактор трибун та перевагу турків у один м'яч.

Несподіванок у складах не було. Мірча не зробив жодної заміни

"Біло-сині" у Румунії тактично переграли Шенола Гюнеша, створивши більше моментів, однак проблеми в обороні вилились у поразку 2:3. Вирішальний м'яч наша команда пропустила на останніх секундах, але загалом всі були задоволені грою Динамо. Мірча Луческу теж – він не став вносити змінити у стартовий склад на матч-відповідь, виставивши ту ж "одинадцятку".

У лазареті киян залишається Ярмоленко, однак у Бешикташа теж були серйозні втрати. Через пошкодження вилетіли два основних захисники – Амарті (екс-центрбек Лестера) та Масуаку (екс-фулбек Вест Хема). Їх замінили Уйсал і Булут відповідно. На позиції правого вінгера замість останнього вийшов Рашіца, який у Бухаресті починав із запасу.

Динамо видало непоганий перший тайм. Кияни стримали турецький штурм на старті й користувалось вразливостями "орлів"

Для Динамо було важливо витримати стартовий натиск Бешикташа. Турки за рідних трибун дійсно почали активно працювати без м'яча, намагаючись високо зустрічати киян, однак чогось небезпечного "орли" з цього пресингу не створили. "Біло-сині" мали лишень певні проблеми з контргрою в перші 15 хвилин, але грубих помилок у обороні підопічні Мірчі Луческу не допускали.

Єдиний реальний момент з інтенсивного тиску прилетів на 22-й хвилині, коли Мулека виграв підбирання перед нашим штрафним і протиснув Сидорчука. Вінгеру дали пробити з лінії – Динамо врятувала стійка. Поступово турки відмовились від тиску. Не в останню чергу так сталося через неготовність ослабленої оборони до гри у високій лінії.

Динамо ж із середини першого тайму провело низку контратак, заробивши стандарти і налякавши рейдом Шапаренка до лінії штрафного. Крім Миколи, в перехідних фазах здорово виглядали Караваєв і Дубінчак, а от Волошин розчинився.

На жаль, усі ці епізоди не отримали якісного завершення. За весь перший тайм Динамо завдало тільки два удари. На 22-й хвилині Ванат увірвався у зону перед карним майданчиком і пробив, а на 27-й Попов замикав скидку Ваната на дальню стійку (після подачі зі штрафного) – в обох випадках вийшло неточно.

Рветься там, де тонко. Бешикташ до перерви слабко атакував позиційно, але створював моменти завдяки кросам

Бешикташ у позиційному наступі виглядав дуже скромно. Мова саме про тактичний малюнок – турки не могли зайти в штрафний і нічого цікавого не вигадували. І це при 63% володіння в перші 25 хвилин. За таких умов їм залишалося тільки кошмарити Динамо лонгшотами та кросами.

На жаль, тут у киян проблем вистачало. Підопічні Мірчі Луческу могли пропускати вже на 2-й хвилині, коли Розьє подав з правого флангу на ближню стійку, а Мулека випередив Дубінчака й замкнув з кількох метрів – Бущан врятував.

Після розіграшу кутового на 18-й нас врятували турки. Мулека у повній самотності опинився на лівому краю штрафного, замикаючи подачу – втім, він влучив у партнера. Ще через кільканадцять секунд Учан перевірив Бущана ударом з дистанції (Георгій парирував), а на 23-й хвилині Абубакар спробував спіймати Бущана на виході – камерунець пробив з центру поля, але м'яч впав на зовнішній бік сітки.

Туди ж м'яч влучив після удару Фернандеша зі стандарту в ближній кут. Це була вже 38 хвилина – і це був останній момент Бешикташа в першому таймі. Динамо витримало, але така гра в обороні при кросах змушувала нервувати.

Турки посилили тиск на старті другого тайму. Динамо "попливло", однак був і шанс забити...

В цілому, перший тайм виглядав перспективно, однак одразу по перерві все пішло шкереберть. Бешикташ додав як у інтенсивності пресингу, так і в агресії у позиційному наступі. Турки стали залучати більше гравців, хорошу підтримку почав надавати лівий фулбек Булут, а Абубакар почав відкриватись у глибині.

Взагалі, оборона Динамо між лініями на старті другого тайму розчаровувала – "орли" діяли швидше й вигадливіше. Що найбільш прикро, такий футбол одразу ж почав приносити моменти.

Так, класну атаку на 47-й хвилині дещо запоров пас Рашіци на 11 метрів. На 48-й же Абубакар всадив Попова на жовту картку й заробив штрафний, а Учан з нього бахнув у ближній. Бущан парирував.

Динамо огризнулось контрвипадом на 51-й хвилині. Караваєв фантастичним пасом запустив у прохід Волошина, а той разом з Ванатом вискочив 2-в-1! Втім, у завершенні епізоду Назарій віддав незручний пас, а Владислав ще й невдало його обробив – епізод запороли. За це покарали голом у ворота Бущана...

Взнаки дався клас Абубакара, однак ситуація була системнішою. Венсан відкрився між лініями, Шапаренко зіграв з ним недостатньо щільно, а Сидорчук не зміг нормально вибити м'яч при атаці турків другим темпом. У підсумку, все завершилось передачею на лінію штрафного в ноги Абубакару – а той розвернувся в оточенні трьох захисників і пробив у дальній кут. 1:0...

Динамо зникло після пропущеного гола. Бешікташ довів перевагу в класі й залишив киян без єврокубків

Динамо необхідно було забивати двічі, однак кияни просто зупинились. Жодного моменту в наступні 30 хвилин підопічні Мірчі Луческу не створили. Навіть натяків на них не було – а от Бешикташ почав куражитись, використовуючи вразливості "біло-синіх" на флангах та при контролі кросів...

Так, вже за чотири хвилини після першого взяття воріт Бешикташ міг закривати гру. Рашіца відкрився на правому фланзі й прострілив на лінію воротарського, куди увірвався Мулека – той пробив над поперечкою! На 60-й він же ледь не замкнув простріл Розьє, а на 68-й Абубакар бахнув з-під Попова з кута штрафного. Знову над каркасом.

На 71-й Мулека міг залишити Бешикташ у меншості, зачепивши шипами коліно Тимчика, однак арбітр пробачив Джексона. А от вінгер пробачати нас не збирався – вже на 73-й він скористався обрізкою Тимчика й з лівого краю штрафного вистрілив у дальній кут. Бущан врятував Динамо!

Лишень після цього турки збавили оберти, хоча загалом ситуація залишалася сумною. Відібрати м'яч у Абубакара без фолів не вдавалося. Контргра не йшла, а нервових ситуацій на полі все так же вистачало. Венсана таки замінили на 81-й хвилині, але замість нього вийшов не менш досвідчений страйкер – Дженк Тосун (екс-форвард Евертона).

За кілька хвилин до цього Мулеку й Рашіцу замінили Ребіч та Зайнутдінов, а на останні хвилини вийшов ще й Окслейд-Чемберлейн (екс-хавбек Арсенала і Ліверпуля). Мірча Луческу відповів скромніше, кинувши у бій Андрієвського, Діалло та Бражка (замість Шапаренка, Волошина й Сидорчука). Доволі показова історія.

Заміни Шенола Гюнеша могли спрацювати на 85-й хвилині, коли Ребіч увійшов на лівий край штрафного, хитнув Тимчика й викотив м'яч на 11 метрів під удар Зайнутдінову. Той пробив з розвороту низом, змусивши Бущана рятувати киян. Але і хід Мірчі Луческу приніс невеличкий успіх – на 83-й хвилині Андрієвський завдав першого удару Динамо в площину, вистріливши зі стандарту по позиції голкіпера.

На жаль фінального штурму від "біло-синіх" ми так і не дочекались. Був тільки удар Діалло над воротами з-за меж штрафного. Бешикташ впевнено довів матч-відповідь до мінімальної перемоги.

Таким чином євросезон для Динамо офіційно завершено. Вперше за 18 років кияни не гратимуть на груповому етапі єврокубків.