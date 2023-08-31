Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Спартак Трнава, стартував о 21:00 за київським часом. Тиждень тому українська команда на характері вирвала важливу виїзну нічию. Дніпро-1 майже весь матч грав у меншості, а завершував поєдинок взагалі удев'ятьох. За таких обставин рахунок 1:1 залишав віце-чемпіону України хороші шанси на єврокубкову осінь бодай у Лізі конференцій. Як відомо, СК Дніпро-1 стартував у Лізі чемпіонів, але поступився Панатінаїкосу, після чого вилетів від Славії у Лізі Європи.

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Поєдинок розпочався жахливо для української команди .Вже на 3-й хвилині Дніпро-1 пропустив. Підопічні Валерія Городова невдало розіграли кутовий і отримали контратаку на свої ворота, яку результативно завершив Даніел. Нападник Спартака отримав діагональний пас, легко розібрався з Рубчинським і пробив повз Кінарейкіна. 0:1 – Дніпро-1 знову пропустив першим.

Після вдалого старту словацька команда віддала м'яч, відійшовши на власну половину. Однак зі створенням моментів у дніпровців виникли труднощі – абсолютно без гостроти біля воріт Домініка Такача. Хіба що Білл намагався регулярно щось вигадати на лівому фланзі атаки, але бракувало адекватного ухвалення рішень – занадто вже перетримував м'яч бразилець. Лєднєва справа взагалі не було видно, Рубчинський опускався глибше, намагаючись починати атаки Дніпра-1 – все марно. Спартак був готовий і впевнено захищався.

За таких умов могли допомогти стандарти і дальні удари. Одного з таких завдав Піхальонок – в руки кіперу. Натомість Спартак мав куди кращий шанс. Знову лонгбол призвів до небезпеки біля воріт українців. Кінарейкін врятував після удару Міковіча з кількох метрів. А за кілька хвилин до перерви і він був безсилий після удару Даніеля – пощастило, що м'яч влучив у стійку. Останні хвилини тайму були повністю за словаками – пощастило, що на перерву Дніпро-1 пішов лише з мінусом в один гол.

На старті другого тайму Дніпро-1 міг зрівнювати, однак удару Мірошніченка забракло влучності. Поруч з дев'яткою. Але на 60-й хвилині українці все ж відігралися. Не без везіння – Горосіто вразив власні ворота після подачі Горбунова. 1:1 – такий рахунок переводив гру в екстра-тайм.

Після цього дещо випадкового м'яча Дніпро-1 на якийсь час перехопив ініціативу. Пропущений гол явно приголомшив словаків, але на 76-й хвилині Спартак знову міг забивати. Врятував Кінарейкін, який у стрибку парирував удар Даніеля. Тут же Городов випустив новачка Філіппова замість Білла. Але момент був не в нього, а в Піхальонка, який головою пробив вище. Підсів Спартак ближче до фінального свистка, але забити жодна з команд не змогла. Екстра-тайм.

У ньому українська команда знову залишилася у меншості. Руслан Бабенко грубо зіграв супернику в коліно і справедливо отримав червону. Третє вилучення у складі Дніпра-1 за 2 матчі. Це була головна подія за перші додаткові 15 хвилин. Залишилося протриматися ще стільки – про атаку в меншості дніпровці вже не думали.

Але не вдалося протриматися і хвилини. Вже на старті другого екстра-тайму м'яч влетів у ворота Кінарейкіна. Після флангової подачі Кравець не зміг перервати, Кінарейкін – вибити, а Буката у стрибку спрямував м'яч у ворота. Тут же Горін отримав другу жовту за удар суперника ліктем. Ледь не виникла сутичка, яку не без проблем вгамував Сваток.

Гуцуляк міг заробити 11-метровий після падіння в боротьбі зі Штетіною. Арбітр навіть пішов дивитись VAR, але підстав для пенальті все ж не знайшов. Це був останній момент у матчі. 1:2 – СК Дніпро-1 так і не зміг пройти у єврокубках жодного раунду кваліфікації. Після срібла УПЛ у клубі мріяли про ЛЧ, однак у підсумку залишилися взагалі без єврокубків. Попереду – лише чемпіонат, де теж потрібно виправляти невдалий старт.

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