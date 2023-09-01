"Я расстроен игрой украинских клубов в еврокубках. Днепр-1 должен был проходить Спартак Трнаву. Заря тоже имела все шансы переиграть пражскую Славию, но вылетела в Лигу конференций. С такими командами надо выходить и до 30-ой минуты забивать дважды и закрывать все вопросы, но все получается наоборот. Игроки делают миллион ошибок, нет никакой дисциплины, некоторые футболисты ходят пешком, считают, что передачу сделал и этого достаточно.

Днепр-1 вылетел из еврокубков, проиграв Спартаку – драма, автогол, два удаления и прощание с Лигой конференций

Футбол же – это работа от первой и до последней минуты, от своей штрафной площадки и до штрафной площадки соперника, исходя из тактики, выбранной тренером. Сейчас и сборная Украины будет играть – как смотреть? Только расстраиваться?

Бешикташ сильнее Динамо на сегодня. Они играли по счету с первых минут. Особенно, в первом тайме. Но что меня удивляет, когда мяч у соперника, то у них свободно проходят передачи – все игроки соперника свободны. Что за футбол такой новый?! Я же смотрю чемпионаты Англии, Италии, как там "вгрызаются" в отборе и прессинге, какие скоростные атаки – это все у нас пропало.

Некоторые футболисты вообще не имеют право выходить на поле в этих командах - это касается не только Динамо. Должна быть скорость, энергия – не научили нормально принять мяч, отобрать, но мы имеем одни нарушения. В Динамо нет ни одного футболиста, которого я мог бы выделить. Нам забили гол – сразу трое игроков киевлян не смогли отобрать мяч. Команда играет больше назад, чем вперед. Что это такое?!

Наш футбол в упадке. К сожалению, от Динамо осталось одно только название. Даже не знаю, буду ли смотреть чемпионат Украины, с такой игрой. Не знаю, как Шахтер будет играть в своей группе Лиги чемпионов, потому что там приличные команды. Пока, Шахтер не преобладает в игре ни Динамо, ни Днепр-1 с Зарей. Возможно, новый тренер делает свои перестройки, но имеем, что имеем", – поделился Сабо в интервью 1927.kiev.ua.

Динамо впервые за 18 лет не вышло в групповой этап еврокубка – киевляне снова проиграли Бешикташу в Лиге конференций