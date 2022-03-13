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Коваленко закликав жителів Херсону не дати окупантам провести референдум в рідному місті

Тому засунь свій "русскій мір" собі кудись подалі!" – написав Коваленко у коментарях до свого поста в Instagram, в якому закликав жителів Херсона не віддати жодного голосу на так званому референдумі за створення хнр.

Нагадаємо, Херсон опинився в облозі окупанта: російські війська перевдягаються у цивільний одяг та форму української поліції і створюють для російської пропаганди картинку, буцімто українці "хлібом-сіллю" зустрічають загарбника. Тепер окупанти хочуть провести референдум для створення псевдореспубліки, хоча місцеві жителі активно виходять на вулиці з прапорами України.

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