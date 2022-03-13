"Клоун, проснись! Это не жизнь. Вы, как в тюрьме живете, и начальник у вас хуже Гитлера.

Коваленко призвал жителей Херсона не дать оккупантам провести референдум в родном городе

Поэтому засунь свой "русский мир" себе куда-нибудь подальше!" – написал Коваленко в комментариях к своему посту в Instagram, в котором призвал жителей Херсона не отдать ни одного голоса на так называемом референдуме за создание хнр.

Напомним, Херсон оказался в осаде оккупанта: российские войска переодеваются в гражданскую одежду и форму украинской полиции и создают для российской пропаганды картинку, будто бы украинцы "хлебом-солью" встречают захватчика. Теперь оккупанты хотят провести референдум для создания псевдореспублики, хотя местные жители активно выходят на улицы с флагами Украины.

Сампдория без Супряги не смогла дать бой Ювентусу, остроумный ассист Коваленко помог Специи дожать Кальяри