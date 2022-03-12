Коваленко закликав жителів Херсону не дати окупантам провести референдум в рідному місті
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко звернувся до жителів рідного Херсону із проханням зберегти українську ідентичність попри усі гидотні методи окупантів.
"Херсон! Російські окупанти готують референдум щодо створення "херсонської народної республіки". Не дайте їм жодного голосу.
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Виходьте гуляти з українськими прапорами та покажіть ворогу ваш український дух. Ми всі єдина Україна. Херсон – це Україна", – написав Коваленко у своєму Instagram.
Нагадаємо, Херсон опинився в облозі окупанта: російські війська перевдягаються у цивільний одяг та форму української поліції і створюють для російської пропаганди картинку, буцімто українці "хлібом-сіллю" зустрічають загарбника. Тепер окупанти хочуть провести референдум для створення псевдореспубліки, хоча місцеві жителі активно виходять на вулиці з прапорами України.
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