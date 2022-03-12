"Херсон! Російські окупанти готують референдум щодо створення "херсонської народної республіки". Не дайте їм жодного голосу.

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Виходьте гуляти з українськими прапорами та покажіть ворогу ваш український дух. Ми всі єдина Україна. Херсон – це Україна", – написав Коваленко у своєму Instagram.

Нагадаємо, Херсон опинився в облозі окупанта: російські війська перевдягаються у цивільний одяг та форму української поліції і створюють для російської пропаганди картинку, буцімто українці "хлібом-сіллю" зустрічають загарбника. Тепер окупанти хочуть провести референдум для створення псевдореспубліки, хоча місцеві жителі активно виходять на вулиці з прапорами України.

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