У середу, 15 травня, під час і після фіналу Кубка Італії головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі зірвався на всіх, хто попався йому під гарячу руку.

Наприкінці зустрічі з Аталантою (2:1) тренера Ювентуса вилучили за звернення до головного арбітра Мареске "Де Роккі?", натякаючи на голову суддівського корпусу Італії Джанлуку Роккі. Після фінального свистка Массіміліано показав непристойний жест на адресу спортивного директора "Старої синьйори" Крістіано Джунтолі, а потім – "наїхав" на головного редактора туринської газети TuttoSport Гвідо Вак'яго.

Ювентус сьогодні звільнить Аллегрі

"Після фіналу Кубка Італії Аллегрі сказав мені: "Ти – довбаний головний редактор. Пиши у своїй газеті правду, а не те, що тобі доручає клуб. Я знаю, де тебе знайти, повір. Знаю, де слід тебе чекати. Я прийду і відірву тобі обидва вуха. Ти в мене отримаєш по обличчю! Напиши правду у своїй газеті", – заявив Аллегрі за словами самого Вак'яго.

Тим часом прес-агентство LaPresse також повідомило про збитки, завдані Аллегрі. Після свого вилучення наприкінці фіналу Кубка Італії тренер Ювентуса в люті вдарив ногою освітлення декорації, яке було встановлено біля входу в роздягальню. Як і у випадку з головним редактором TuttoSport Гвідо Вак'яго, туринський клуб перепросив і заявив, що відшкодує заподіяну шкоду.

Найближчим часом Ювентус має намір дати поведінці Аллегрі юридичні оцінки. Як інформує Gazzetta dello Sport, Макс у будь-якому разі буде звільнений; питання полягає в тому, чи допрацює Аллегрі до кінця цього сезону, чи позбудеться своєї посади найближчими днями.

Тим часом стало відомо, що за свою поведінку Аллегрі був покараний двома матчами дискваліфікації (у Кубку Італії) і штрафом у розмірі 5 тисяч євро.