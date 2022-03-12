Чемпіонат Італії 2021/22, 29-й тур

Салернітана – Сассуоло – 2:2

Голи: Бонаццолі, 8, Джуріч, 81 – Скамакка, 20, Траоре, 30

Вилучення: Распадорі, 59 (Сассуоло)

Спеція – Кальярі – 2:0

Голи: Ерліч, 55, Манай, 74

Нереалізований пенальті: Верде, 36

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Спеція вдома приймала Кальярі. Поєдинок мав дуже важливе значення для обох колективів, адже вони трималися всього в 3-4 очках від зони вильоту – а команда Коваленка ще й не знала перемог протягом п'яти турів. До речі, Віктор залишився у запасі.

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Господарі виглядали значно краще за острів'ян, у яких не виходило взагалі нічого. Тиск Спеції вилився у пенальті на 36-й хвилині, який взявся реалізовувати Верде – втім, він не забив! Реабілітуватись за це фіаско Даніеле зумів лишень по перерві, асистувавши на 55-й хвилині. Ерліч з його передачі вивів підопічних Тьяго Мотти вперед.

Кальярі дещо додав у активності після пропущеного голу, тож коучу Спеції довелося провести заміни. На 68-й хвилині на полі з'явилися Манай і Коваленко, а на 74-й ця парочка організувала вирішальний гол. Вітя відкрився за спину фулбеку, отриав пас, розвернувся на лівому фланзі й практично втратив м'яч – втім, захисник при спробі вибити його влучив у ногу українця. Від неї сфера прилетіла в штрафний до Рея, а той метрів з восьми поцілив у дальній кут. 0:2! Спеція святкує перемогу.

У паралельній зустрічі Салернітана намагалася перервати 7-матчеву безвиграшну серію й скоротити відставання від рятівної 17-ї позиції до 7 очок. Для цього необхідно було здолати Сассуоло – і на старті гри господарі зуміли здивувати суперника, відкривши рахунок вже на 8-й хвилині. Втім, гості зуміли перегорнути хід поєдинку вже в середині першого тайму завдяки голам Скамакки й Траоре. 1:2.

На перерву команди відправились за переваги "нероверді". Можливо, матч так і завершився б, однак на 59-й хвилині Распадорі залишив Сассуоло в меншості, отримаши дві жовті картки за дві хвилини. Салернітана пішла вперед і таки конвертувала чисельну більшість у гол Джуріча на 81-й хвилині – щоправда, він виявився останнім у зустрічі. 2:2 у Салерно.

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