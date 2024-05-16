Керівництво Ювентуса всерйоз роздумує над тим, чи варто йому негайно звільняти головного тренера Массіміліано Аллегрі. Про це інформує Sky Sport Italia. У вчорашньому фіналі Кубка Італії з Аталантою туринська команда здобула лише четверту перемогу за три останні місяці (1:0), а самого тренера було вилучено наприкінці зустрічі через бурхливі претензії на адресу суддівської бригади.

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Після матчу Аллегрі посварився зі спортивним директором "Старої синьйори" Крістіано Джунтолі та продемонстрував на його адресу непристойний жест. Згідно з BianconeraNews, протягом останньої години до офісу Ювентуса було викликано наставника Прімавери "б'янконері" Паоло Монтеро. Очікується, що він очолить команду у двох останніх матчах чемпіонату – з Болоньєю та Монцою.

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