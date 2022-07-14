Маліновський відреагував на варварський удар ракетами по центру Вінниці. "Ви, тварюки, відповісте за це", – написав Руслан і додав тег #russiaisaterroriststate.

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Наразі відомо про 20 загиблих і 90 постраждалих (50 у важкому стані). Кількість жертв зростає. Частину ракет вдалося збити, але деякі, на жаль, приземлилися біля Будинку побуту "Ювілейний".

Руслан Маліновський від початку повномасштабної війни взяв чітку публічну позицію з осудом російських терористів і регулярно інформує футбольний світ про свавілля окупантів.

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