Ганебні окупанти у четвер зранку завдали ракетного удару по центру Вінниці. За повідомлення компетентних органів, снаряди прилетіли біля Будинку побуту "Ювілейний". Руйнувань зазнав сам БП, а також медично-діагностичний центр.

Наразі відомо про 12 загиблих і 90 постраждалих (50 у важкому стані). Кількість жертв зростає. Володимир Зеленський виклав у мережі відео наслідків ракетного удару, а Олександр Зінченко перепостив Президента України.

І додав своє побажання Путіну здохнути, яке він виклав у перший день повномасштабної війни, а Instagtam його видалив. "Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото", – написав Сашко.

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