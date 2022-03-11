"Це послання росіянам! Слухайте ті, хто здатний мислити і мислить. Імперськими амбіціями, вторгненням в Україну і варварством вашої так званої армії, ви посіяли ненависть на століття. І слова про те, що уряд це нібито одне, а російські громадяни інше – це повна маячня і нісенітниця.

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Це ви, вірячи мерзенній пропаганді і не сприймаючи інформацію навіть від своїх родичів і друзів тут в Україні, мовчали всі 8 років, коли ваша країна окупувала Крим і частину Донбасу. Це ви зарозуміло ставилися до українців і вважали, що немає такої нації. Це ви переказували один одному міфи про якихось нацистів та іншу маячню. Це ваші солдати, чоловіки, діти прийшли зараз в Україну – і ви все про це знаєте. Ви їм телефонуєте і питаєте, як вони там на завданні.

Запам'ятайте! Нас не треба визволяти – ми на своїй землі. Україна – вільна держава, яка обрала демократичний шлях розвитку. І ми будемо битися за свій вибір. Сьогодні ми, як ніколи, єдині! Це не ми прийшли на вашу землю: це ви вбиваєте наших дітей, бомбардуєте і зрівнюєте з землею наші міста і наші будинки.

Знайте: вас тут називають орками. Всіх. Немає зараз хороших чи поганих росіян. Поки ви мовчите і потакаєте пропаганді божевільної людини і диктатору, який з'їхав з глузду – весь цивілізований світ сьогодні на боці українців і захоплюється тим, як ми захищаємо свою землю. Так, нам буде важко, але ми не здамося, тому що ми не боїмося! І ваша армія це вже зрозуміла. А ставити ультиматуми людям, які помирають за свою землю, безперспективно.

Запам'ятайте: як би ви зараз не намагались знищити Україну і українців, якщо так продовжите – ваша країна також не виживе. Хто посіє вітер – той пожне бурю. Не хочете бути країною у повній ізоляції? Не тремтіть від страху і байдужості. Будьте сміливими, як українці. Рятуйте власну країну, а свою ми не віддамо і не здамо. Я пишаюсь тим, що я українець, представник свободолюбивої нації. Слава Україні!", – сказав Володимир у відеозверненні.

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