"Это послание россиянам! Слушайте те, кто способен мыслить и мыслит. Имперскими амбициями, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии вы посеяли ненависть на века. И слова о том, что правительство это якобы одно, а российские граждане другое – это полный бред и чепуха.

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Это вы, веря гнусной пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей здесь в Украине, молчали все 8 лет, когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса. Это вы высокомерно относились к украинцам и считали, что нет такой нации. Это вы пересказывали друг другу мифы о каких-то нацистах и ​​другом бреде. Это ваши солдаты, мужчины, дети пришли сейчас в Украину – и вы все это знаете. Вы им звоните по телефону и спрашиваете, как они там на задании.

Запомните! Нас не нужно освобождать – мы на своей земле. Украина – свободное государство, избравшее демократический путь развития. И мы будем сражаться за свой выбор. Сегодня мы, как никогда, едины! Это не мы пришли на вашу землю: это вы убиваете наших детей, бомбите и сравниваете с землей наши города и наши дома.

Знайте: вас здесь называют орками. Всех. Нет сейчас хороших или плохих россиян. Пока вы молчите и потакаете пропаганде сумасшедшего человека и сошедшего с ума диктатора – весь цивилизованный мир сегодня на стороне украинцев и восхищается тем, как мы защищаем свою землю. Да, нам будет тяжело, но мы не сдадимся, потому что мы не боимся! И ваша армия это уже поняла. А ставить ультиматумы людям, умирающим за свою землю, бесперспективно.

Запомните: как бы вы сейчас ни пытались уничтожить Украину и украинцев, если так продолжите – ваша страна тоже не выживет. Кто посеет ветер – тот пожнет бурю. Не хотите быть страной в полной изоляции? Не дрожите от страха и безразличия. Будьте смелыми, как украинцы. Спасайте свою страну, а свою мы не отдадим и не сдадим. Я горжусь тем, что я украинец, представитель свободолюбивой нации. Слава Украине!", – сказал Владимир в видеообращении.

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