Віддані уболівальники Металіста, які зі зброєю в руках боронять нашу батьківщину, вшанували пам'ять свого товариша – Олександра, який героїчно віддав своє життя у боротьбі за Харків та Україну. Ультрас зібрались на цвинтарі і відправили в останню путь свого побратима.

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Нагадаємо, за повідомленням Telegram-каналу "Світанок", один з лідерів фанатського колективу SPC, харків'янин Олександр Клушин загинув 3 березня у бою з окупантами. Разом з ним поклав життя і його побратим "Лис".

До слова, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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