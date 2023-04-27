Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не стримав свій гнів після поразки від Інтера у півфіналі Кубка Італії.

Ігри між "б'янконері" та їхнім одвічним ворогом завжди супроводжуються розпалом пристрастей. Після фінального свистка, який ознаменував поразку Ювентуса з рахунком 0:1, а також виліт з Кубка Італії, Аллегрі був дуже розлючений.

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Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, у підтрибунному приміщенні головний тренер "б'янконері" сказав генеральному директору Інтера Беппе Маротті та менеджеру міланського клубу Даріо Баччіну: "Ви лайно, ви все одно фінішуєте шостими".

Прийшовши в роздягальню, Аллегрі спочатку різко розкритикував футболістів своєї команди за погану гру, а потім сказав: "Ми повинні фінішувати вище за Інтер у чемпіонаті, ми не повинні пустити їх до Ліги чемпіонів".

Невідомо, чи чув хтось висловлювання головного тренера "б'янконері". Якщо слова Аллегрі не потрапили до офіційного звіту суддів, то, скоріш за все, він уникне дисциплінарного розгляду.



Нагадаємо, що після того, як Ювентусу повернули 15 очок, вони перемістилися на третю сходинку у турнірній таблиці, випередивши Інтер, Мілан та Рому. "Нерадзуррі" наразі перебувають на шостому місці, маючи 54 бали. Між командами різниця становить всього п'ять залікових пунктів.

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