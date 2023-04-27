Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не сдержал свой гнев после поражения от Интера в полуфинале Кубка Италии.

Игры между "бьянконери" и их извечным врагом всегда сопровождаются разгаром страстей. После финального свистка, ознаменовавшего поражение Ювентуса со счетом 0:1, а также вылет из Кубка Италии, Аллегри был очень взбешен.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в подтрибунном помещении главный тренер "бьянконери" сказал генеральному директору Интера Беппе Маротти и менеджеру миланского клуба Дарио Баччину: "Вы дерьмо, вы все равно финишируете шестыми".

Придя в раздевалку, Аллегри сначала резко раскритиковал футболистов своей команды за плохую игру, а затем сказал: "Мы должны финишировать выше Интера в чемпионате, мы не должны пустить их в Лигу чемпионов".

Неизвестно, слышал ли кто-нибудь высказывания главного тренера "бьянконери". Если слова Аллегри не попали в официальный отчет судей, то, скорее всего, он избежит дисциплинарного разбирательства.



Напомним, что после того, как Ювентусу вернули 15 очков, они переместились на третье место в турнирной таблице, опередив Интер, Милан и Рому. "Нерадзурри" сейчас находятся на шестом месте, имея 54 балла. Между командами разница составляет всего пять зачетных пунктов.

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