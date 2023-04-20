Міланські гранди вийшли у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграють між собою. Ця подія змусила поринути у ностальгію багатьох уболівальників зі стажем.

Ми стали свідками унікального сезону для Кальчо. Три італійських клуби грали у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, два з них посперечаються за путівку в фінал. Футбол24 спільно з партнером HLIBNY DAR пригадує, якою була дуель Інтера та Мілана в 1/2 ЛЧ рівно 20 років тому.

Визначилися півфінальні пари ЛЧ 2022/23 – українець продовжує боротьбу, Гвардіола отримав шанс на реванш

Ілюзія ренесансу Серії А

Аналогія зі славетним 2003-м – на поверхні. Але це лише вершина айсберга. Зазирати під воду не рекомендується. Інакше всі теорії про "make Italian football great again" розлетяться, як попіл від найменшого пориву вітру. Імена міланських грандів досі мають більше сенсу, ніж реальний стан справ, який за ним ховається.

Інтер зараз вірогідно найслабший за останні чотири сезони. Два роки під керівництвом Антоніо Конте "змії" були найкращою командою Італії. Попередня кампанія також мала б завершитися ще одним Скудетто, але завадили аномальні показники сусідів. Тепер Сімоне Індзагі рятують від відставки лише успіхи в кубкових турнірах. У чемпіонаті Інтер поки навіть поза топ-четвіркою, місце в якій дозволяє кваліфікуватися в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.

HLIBNY DAR – все вирішується на полі!

Мілан навіть не спробував захистити чемпіонський титул. Стефано Піолі втратив Франка Кесс'є (пішов у Барсу) та Златана (постійно травмований), а літня трансферна кампанія зовсім не підсилила команду. Пощастило, що лідери хоча б зберегли мотивацію для матчів Ліги чемпіонів. У Серії А цього бракує дуже часто. "Россонері" спокійно можуть зібратися і розбити Наполі (4:0) й водночас не впоратися з Емполі, Салернітаною та Болоньєю.

Як же тоді ці клуби опинилися у півфіналі Ліги чемпіонів? Раціональних пояснень годі шукати. Так, міланські гранди закономірно дійшли до цієї стадії турніру, але левову частину за них зробила доля. По-модному – фарт. Це жодним чином не докір. Зрештою, Реал у такому стилі став переможцем ЛЧ. Просто потрібно визнати, що цьогоріч обставини найкращим чином склалися на користь італійців.

Коли Кальчо не було рівних

Два десятиліття тому все було геть інакше. Тоді представники Апеннін на пізніх стадіях єврокубків були закономірністю, а не сенсацією. Ба більше, саме вони часто ставали володарями цих трофеїв. Водночас у півфіналах Ліги чемпіонів (після перейменування Кубка чемпіонів) італійська дуель була лише одного разу. Як і цьогоріч, зустрічалися Інтер та Мілан.

У складах команд були справжні сузір'я. Ледь не кожен футболіст став легендою щонайменше свого клубу. Можливо, єдиною проблемою слід назвати надзвичайну силу ліній оборони. Це головна причина, чому протистояння не вийшло видовищним. Погодьтеся, проти ліній Дзанетті-Каннаваро-Матерцці-Кордоба та Костакурта-Неста-Каладзе-Мальдіні створювати моменти надзвичайно складно.

Проте Андрію Шевченку це вдалося. Саме українець відкрив рахунок в другому матчі (перший завершився без голів). Згодом Інтер скористався помилкою Мальдіні та відігрався. Нічия 1:1, але далі пройшов Мілан. Все через правило виїзного гола. Нікого не цікавило, що команди грають на одному стадіоні. Ймовірно, це був перший раз, коли серйозно задумалися про скасування цього абсурдного пункту в регламенті Ліги чемпіонів. До ухвалення рішення пройшло багато років. Лише в минулому сезоні голи на чужому полі перестали приносити додаткові дивіденди.

Мілан вперше за 16 років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, вибивши Наполі – змарновані пенальті, Леау змусив Жиру забити

Зводити все лишень до футбольних правил недоречно і несправедливо. Інтер та Мілан подарували захопливе протистояння, пам'ять про яке не згасає вже багато років. Приємно, що його героєм став українець. До того ж і у фіналі Шева записав у свій актив вирішальний м'яч (у серії пенальті з Ювентусом). Саме так Карло Анчелотті заклав фундамент для своїх рекордів у Лізі чемпіонів.

Через кілька тижнів, на жаль, ми не побачимо нічого подібного. Масштаби зовсім не ті. Для багатьох учасників протистояння це буде перша і остання можливість дістатися настільки високо. Ще після жеребкування чвертьфіналів у соцмережах жартували, що сітка турніру поділилася на Лігу чемпіонів і Кубок Італії. Неприємний жарт для поціновувачів Кальчо. Реальність для незаангажованих уболівальників.

Хто б не вийшов у фінал – Інтер чи Мілан – там він буде відвертим андердогом. Багато хто буде коронувати Реал або Ман Сіті задовго до самого матчу в Стамбулі. Проте нинішній півфінал Ліги чемпіонів для міланських грандів – це не лише про футбол. Це свідчення, що потрібно мріяти й прагнути до втілення своїх мрій. Ти можеш бути слабшим, бідним і мати купу інших проблем, але настане час, коли доля тобі посміхнеться. Просто будь готовий зробити все, аби не втратити можливість, яка випадає раз на десятиліття.

Інтер відпустив Бенфіку, але вийшов у півфінал ЛЧ вперше за 13 років – гол та асист Лаутаро дарують два дербі з Міланом