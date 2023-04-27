У матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії Інтер здолав Ювентус з рахунком 1:0. Дивіться гол та огляд матчу на Футбол 24.

Кубок Італії, 1/2 фіналу. Матч-відповідь

Інтер – Ювентус – 1:0 (перший матч – 1:1)

Гол: Дімарко, 15

"Давайте зберемося і вийдемо у фінал Кубка Італії". Таку фразу вимовив Массіміліано Аллегрі в роздягальні Ювентуса після домашньої поразки від Наполі в чемпіонаті. Але в Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца "б'янконері" провели ще один невиразний матч.

Інтер вибив Ювентус і вийшов у фінал Кубка Італії – Аллегрі знову замучив К'єзу експериментами

За всю гру гості завдали по воротах Інтера лише два удари, обидва – здалеку. Ймовірно, плани Аллегрі на гру зламала травма Душана Влаховіча, яку серб отримав вранці в день гри. Через це тренеру Юве довелося випускати в атаці номінального вінгера Федеріко К'єзу, і це рішення виявилося провальним.

Результат півфіналу вирішив точний удар Дімарко в дебюті зустрічі. Вихованець і вболівальник Інтера замкнув дуже красиву передачу Барелли і вивів свою команду у фінал Кубка Італії.