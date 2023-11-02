"Ми підписали кілька нових великих гравців, і Жозе влаштував гру з володінням м'ячем, у якій ми з Газом (Гарі Кехілл) розігрували м'яч у півзахисті. Адресатів для передачі не було, і потрібно було пройти через центр поля, щоб потрапити в іншу третину.

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Ми з Газом пасуємо м'яч, його перехоплюють, ми пропускаємо голи, і він зупиняє тренування. Я – капітан, Газ – віце-капітан, ми щойно виграли лігу за рік до цього, і Моурінью каже: "Ви двоє, ви можете йти нах**. Я піду і підпишу Варана і ще одного найкращого захисника у світі за 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а ви двоє можете сидіти на лавці та спостерігати за ними".

Ми з Газом сказали: "Чорт забирай, ми виграли АПЛ минулого року". Ми не могли повірити в це. Потім ми подивилися один на одного, і подумали: "Гра почалася". Я запевняю, що до кінця тренування ми з Газом тільки й робили, що надирали всім зад.

Рівень тренувань підвищився, і нові гравці говорили: "Боже мій, Моурінью поставив на місце капітана і віце-капітана. Він головний. Коли ми йшли з поля, він обійняв мене і Газа, які йшли з поля, і сказав нам: "Ось чому ви – мій капітан і віце-капітан", – розповів колишній захисник в інтерв'ю Sportbible.

Нагадаємо, що Джон Террі грав під керівництвом Жозе Моурінью в Челсі двічі – з 2004 по 2007 та з 2013 по 2015 роки.

Террі – легенда "синіх". Разом с командою він п'ять разів здобував титул чемпіона Англії, а також вигравав в сезоні 2011/12 Лігу чемпіонів.

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