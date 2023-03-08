Чи не найчастіше інтимні походеньки приписували Кріштіану Роналду, який вже кілька років перебуває у стосунках із Джорджиною Родрігес. Зокрема, нещодавно венесуельська блогерка заявила, що зірковий португалець за допомогою маніпуляцій схилив її до сексу. Звісно, Роналду до таких звинувачень не звикати, тому, цілком імовірно, що це – черговий фейк від жінки, яка прагне популярності та, можливо, трохи грошей.

А от справи Дані Алвеса куди гірші. Колишня зірка Барселони перебуває у іспанській в'язниці через звинувачення у згвалтуванні. Найтитулованішому футболісту світу загрожує 12 років ув'язнення – Алвеса не відпускають навіть під заставу.

"Футбол 24" підготував своєрідний "жовтий рейтинг" відомих футболістів, які не зуміли стримати своє лібідо. Туди потрапили, зокрема, Деле Аллі зі своєю домашньою "полуничкою", Роналдо з кількома подругами та Джон Террі, який спав із дружиною Вейна Бріджа – свого тодішнього одноклубника в Челсі.

Але окремо варто виділити знамениті історії з шантажем Каріма Бензема та Раяна Гіггза, який ділив ліжко з дружиною свого рідного брата впродовж майже 8-ми років. Дивіться випуск із пікантними історіями світових знаменитостей на YouTube-каналі "Футбол 24".

"У нас був секс, за який відмовився платити". Кримінальні випадки, коли футболістам "зносило башту" на інтимному фронті