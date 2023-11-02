"Мы подписали несколько новых больших игроков, и Жозе устроил игру с владением мячом, в которой мы с Газом (Гари Кэхилл) разыгрывали мяч в полузащите. Адресатов для передачи не было, и нужно было пройти через центр поля, чтобы попасть в другую треть.

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Мы с Газом пасуем мяч, его перехватывают, мы пропускаем голы, и он останавливает тренировку. Я – капитан, Газ – вице-капитан, мы только что выиграли лигу за год до этого, и Моуринью говорит: "Вы двое, вы можете идти нахуй. Я пойду и подпишу Варана и еще одного лучшего защитника в мире за 100 миллионов фунтов стерлингов, а вы двое можете сидеть на скамейке и наблюдать за ними".

Мы с Газом сказали: "Черт возьми, мы выиграли АПЛ в прошлом году". Мы не могли поверить в это. Затем мы посмотрели друг на друга, и подумали: "Игра началась". Я уверяю, что до конца тренировки мы с Газом только и делали, что надирали всем зад.

Уровень тренировок повысился, и новые игроки говорили: "Боже мой, Моуринью поставил на место капитана и вице-капитана. Он главный. Когда мы уходили с поля, он обнял меня и Газа, которые уходили с поля, и сказал нам: "Вот почему вы – мой капитан и вице-капитан", – рассказал бывший защитник в интервью Sportbible.

Напомним, что Джон Терри играл под руководством Жозе Моуринью в Челси дважды – с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 годы.

Терри – легенда "синих". Вместе с командой он пять раз завоевал титул чемпиона Англии, а также выигрывал в сезоне 2011/12 Лигу чемпионов.

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