Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що у його команди є шанси виграти Кубок англійської ліги.

"Ми повинні думати, що для нас це важливий турнір. Ми не граємо в єврокубках. Для нас це має стати можливістю перемогти, так само як АПЛ і Кубок Англії, де ми стартуємо в січні.

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Звичайно, ми повинні думати, що ми здатні виграти цей турнір", – цитує наставника "синіх" BBC.

Нагадаємо, що Челсі переміг Блекберн (2:0) в Кубку англійської ліги. В наступному раунді підопічні Маурісіо Почеттіно зіграють проти Ньюкасла. Чвертьфінали пройдуть 19 та 20 грудня.

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