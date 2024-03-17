Манчестер Сіті переграв Ньюкасл у чвертьфіналі Кубка Англії. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Сіті став першою командою в історії Кубка Англії, яка вийшла у півфінал шість сезонів поспіль. Раніше така стабільність не підкорялася нікому.

Манчестер Сіті переміг Ньюкасл і вийшов у півфінал Кубка Англії – реванш завдяки Бернарду та рикошетам

Пройти у чвертьфіналі Ньюкасл Гвардіолі допомогла удача, адже Бернарду Сілва забив обидва голи завдяки рикошетам.

Спершу удар португальця підправив Бьорн, а потім Ботман так підставив голову, що голкіпер не мав шансів зреагувати на відскок.

"Містяни" взяли реванш у Ньюкасла, позаяк у вересні в Кубку ліги очний поєдинок виграв суперник.