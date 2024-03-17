Манчестер Сити переиграл Ньюкасл в четвертьфинале Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Манчестер Сити стал первой командой в истории Кубка Англии, которая вышла в полуфинал шесть сезонов подряд. Ранее такая стабильность не покорялась никому.

Манчестер Сити победил Ньюкасл и вышел в полуфинал Кубка Англии – реванш благодаря Бернарду и рикошетам

Пройти в четвертьфинале Ньюкасл Гвардиоле помогла удача, ведь Бернарду Силва забил оба гола благодаря рикошетам.

Сначала удар португальца подправил Бёрн, а затем Ботман так подставил голову, что голкипер не имел шансов среагировать на отскок.

"Горожане" взяли реванш у Ньюкасла, поскольку в сентябре в Кубке лиги очный поединок выиграл соперник.