Нідерландця не влаштовує ігровий час, який йому надає Маурісіо Почеттіно у футболці французького гранда. Через це хавбек готовий піти з ПСЖ.

Вейналдум приголомшив бажанням покинути ПСЖ – на хавбека вже є претендент

Вейналдум хотів би знову перебратись в АПЛ, але на правах оренди, щоб грати на постійній основі, інформує Sky Sports. Раніше Джорджініо контактував з Ньюкаслом, який зацікавлений у запрошенні досвідченої зірки.

Нагадаємо, нідерландець перебрався у ПСЖ вільним агентом влітку. За парижан провів 23 матчі у всіх турнірах (51 хвилина в середньому), забив три м'ячі та раз асистував.

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