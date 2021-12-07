Влітку Барселона і ПСЖ вели відчайдушну боротьбу за 31-річного півзахисника. Вейналдум обрав Париж і, схоже, прогадав. Всього за кілька місяців після переходу хавбек вирішив покинути столицю Франції, інформує AS з посиланням на TeamTalk.

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Пріоритетом нідерландця є повернення в АПЛ, де він успішно виступав у складі Ньюкасла та Ліверпуля. Саме "сорок" називають основним претендентом на гравця– повідомляється, що клуби вже провели перші перемовини щодо потенційного трансферу. ПСЖ готовий до відходу Вейналдума і начебто хоче підписати на його місце Марцело Брозовіча з Інтера.

У сезоні 2021/22 Джорджініо зіграв 19 матчів у всіх турнірах і забив 3 голи. Його контракт розрахований до 30 червня 2024-го.

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