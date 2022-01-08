Вейналдум продолжает мечтать о возвращении в АПЛ
Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум недоволен своим положением в столице Франции.
Нидерландца не устраивает игровое время, которое ему предоставляет Маурисио Почеттино в футболке французского гранда. Поэтому хавбек готов уйти из ПСЖ.
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Вейналдум хотел бы снова перебраться в АПЛ, но на правах аренды, чтобы играть на постоянной основе, сообщает Sky Sports. Ранее Джорджиньо контактировал с Ньюкаслом, заинтересованным в приглашении опытной звезды.
Нидерландец перебрался в ПСЖ свободным агентом летом. За парижан Джорджиньо Вейналдум провел 23 матча во всех турнирах (51 минута в среднем), забил три мяча и раз ассистировал.
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