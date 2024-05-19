"Воля Україні!": німецький клуб влаштував ефектний перфоманс на останньому матчі сезону
Фанати німецького Мюнхен 1860 вирішили висловити підтримку Україні під час чергового матчу першості.
Мюнхен 1860 проводив останній матч сезону на домашньому стадіоні з Армінією (поразка 0:2), але фанати команди присвятили перфоманс не своєму клубу.
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На фан-секторі Мюнхена 1860 вивісили синьо-жовтий банер з написом: "Сезон завершений – війна ні! Воля Україні!"
Додамо, що Мюнхен 1860 завершив сезон на 15 місці в третій Бундеслізі з 46 очками. Цікаво, що Армінія завдяки перемозі над мюнхенцями також набрав 46 пунктів, але розташувалась вище, на 14-й сходинці.
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