Фанати німецького Мюнхен 1860 вирішили висловити підтримку Україні під час чергового матчу першості.

Мюнхен 1860 проводив останній матч сезону на домашньому стадіоні з Армінією (поразка 0:2), але фанати команди присвятили перфоманс не своєму клубу.

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На фан-секторі Мюнхена 1860 вивісили синьо-жовтий банер з написом: "Сезон завершений – війна ні! Воля Україні!"

Додамо, що Мюнхен 1860 завершив сезон на 15 місці в третій Бундеслізі з 46 очками. Цікаво, що Армінія завдяки перемозі над мюнхенцями також набрав 46 пунктів, але розташувалась вище, на 14-й сходинці.

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