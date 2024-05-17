Лілль у своєму Instagram повідомив про продовження угоди з Ісмаїлі.

Колишній захисник Шахтаря розповів про жахіття, які пережив в Україні

Бразильський екс-захисник Шахтаря підписав контракт з "догами" до 2025 року. Ісмаїлі виступає за Лілль з серпня 2022 року, коли безкоштовно перебрався до Франції з Шахтаря.

У поточному сезоні бразильський захисник зіграв у 38 матчах за Лілль, в яких відзначився голом та 2 асистами. Ісмаїлі виступав за Шахтар з лютого 2013-го року по серпень 2022-го.

Реал зазіхнув на скарб Фонсеки: в екс-наставника Шахтаря розкрився феноменальний тінейджер і переплюнув Азара