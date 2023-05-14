Бразильського ветерана пов'язують з можливим переходом у Флуміненсе за рік до завершення контракту з Челсі, але Тьягу Сілва заперечив цю інформацію.

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"Зараз між мною та Флуміненсе нічого немає. Я продовжив свій контракт, тому що хочу залишитися в Челсі. Я навіть сказав своїй дружині, що нічого не знаю про ці чутки про зустріч з керівництвом Флуміненсе. Я завжди поважав свої контракти", – заявив 38-річний захисник у коментарі ESPN.

Зауважимо, що Тьягу Сілва у складі Челсі в поточному сезоні зіграв у 33 матчах, в яких записав до свого активу 2 результативні передачі.

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