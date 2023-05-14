Бразильского ветерана связывают с возможным переходом во Флуминенсе за год до завершения контракта с Челси, но Тьягу Силва отрицает эту информацию.

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"Сейчас между мной и Флуминенсе ничего нет. Я продлил свой контракт, потому что хочу остаться в Челси. Я даже сказал своей жене, что ничего не знаю об этих слухах о встрече с руководством Флуминенсе. Я всегда уважал свои контракты", – заявил 38-летний защитник в комментарии ESPN.

Заметим, что Тьягу Силва в составе Челси в текущем сезоне сыграл в 33 матчах, в которых записал в свой актив 2 результативные передачи.

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