Досвідчений бразилець уже натякнув, що більше не шукатиме варіантів залишитися у Європі. Після вильоту Челсі з Ліги чемпіонів, Сілва сказав, що, можливо, це був його останній матч в цьому турнірі.

Партнер Мудрика побоюється, що поразка від Реала могла стати його останнім матчем в Лізі чемпіонів

Чинний контракт Тьягу з лондонцями розрахований до літа 2024 року, але він може навіть не відпрацювати його. Челсі готовий піти назустріч 38-рінчому ветерану й анулювати угоду. Однак останнє слово буде за новим головним тренером, повідомляє Globo з посиланням на британські ЗМІ.

Тьягу Сілва радо пішов би на такий крок, оскільки хотів би повернутися в Бразилію. Там на центрбека чекає Флуміненсе. Нещодавно до цього клубу приєднався Марсело. Саме легенда Реала став головним перемовником з поки іще гравцем Челсі.