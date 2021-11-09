Центральний захисник Анжело Огбонна зазнав пошкодження хрестоподібних зв'язок коліна, інформує Sky Sports.

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Італієць попросив заміну вже на 20-й хвилині матчу проти Ліверпуля (3:2). Цього тижня заплановане більш детальне обстеження, але приводів для оптимізму у Вест Хема мало. Відновлення від травм "хрестів" може тривати 9 місяців, як це було з лідером Ліверпуля Вірджилом ван Дейком.

Додамо, що Огбонна зі старту виходив у всіх 11 матчах поточного сезону АПЛ та відзначився одним голом. Вест Хем сенсаційно йде на третій сходинці АПЛ, яка гарантує місце в ЛЧ.

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