1. Гаряче міланське дербі. Навряд чи хтось пошкодував, що присвятив недільний вечір Серії А. Інтер і Мілан видали яскраву битву з хорошим футболом, емоціями та інтригою до фінального свистка. Команди почергово перехоплювали ініціативу, але "нерадзуррі" краще атакували та створювали якісніші моменти. Особливо на початку другого тайму. Піолі врятував Мілан замінами – "россонері" навіть влаштували фінальний штурм (9 ударів за 10 хвилин). Мілан не скористався осічкою Наполі та не зумів одноосібно очолити таблицю, але нічия в дербі – позитивний підсумок.

2. Манчестер – блакитний. Повністю. Манкуніанське дербі вийшло до жаху одностороннім. Сіті все контролював і не дозволяв ні на мить засумніватися у власній перемозі. Навіть смішно говорити, що Гвардіола переграв Сульшера – між командами прірва, вони на різних стадіях еволюції. У "містян" є система, а в "дияволів" – набір футболістів. Стартовий план провалився, реакція в перерві нічого не змінила. Після гри вболівальників МЮ поглинула тотальна безнадія. Найвідданіші прихильники Сульшера зрозуміли, що майбутнього немає.

3. Вест Хем – реальний претендент на Лігу чемпіонів. Звичайно, якщо обійдеться без травм, бо Девід Мойєс не має такого ресурсу, як конкуренти. Але основу він зібрав прекрасну. Матч з Ліверпулем показав силу, баланс, навченість і зіграність "молотобійців". Зацементований центр, перекриті фланги – ефективний автобус, через який Ліверпуль за стартові пів години не завдав жодного удару. І майстерне використання своїх козирів попереду: контратака, стандарт, контратака, стандарт. Вест Хем заслужено переграв Ліверпуль і увірвався в топ-3 АПЛ.

4. Хаві приходить на спалену землю. В останніх 5 матчах Барселона обіграла тільки Динамо. У суботу каталонці не дотягнули одну хвилину до перемоги над Сельтою. Аспас врятував для галісійців заслужену нічию – у другому таймі Сельта розбила Барсу. Віддавши матч з 3:0, "блаугранас" знову оголили ментальні проблеми, які накладаються на ігрову кризу. 9 місце, 4-матчева безвиграшна серія в чемпіонаті – гірше бути не може. І в цьому великий плюс для Хаві. Результати точно покращаться, очікування на нулі. Ідеальні умови для старту, якби не дюжина травмованих.

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5. Де яйця, Дієго? Атлетіко ще епічніше втратив перемогу, хоча до 90+2 з комфортним рахунком обігрував Валенсію. Забив Суарес, Грізманн поклав шедевр, все гарно. А в компенсований час "матрацники" пропустили два від молодого Дуро. Третя нічия у чотирьох турах і знову загублені очки на останніх секундах. Це точно чемпіонська команда Сімеоне? Атлетіко програє лідеру (ним залишається Реал Сосьєдад) 5 балів. Вже й Севілья, яка спокійно скористалася таймом чисельної більшості в дербі з Бетісом, пішла у відрив.

6. Баварія відірвалася на вершині Бундесліги. Гандикап зріс до 4 очок. Мюнхенці в суботу обіграли одного з переслідувачів. Організований Фрайбург очікувано не посипався, дав хороший бій і підтвердив претензії на єврокубки. Але вкотре констатуємо, що Баварія занадто сильна, якщо їй дати мінімальний простір для маневру. Нагельсманн продовжує експериментувати з ролями футболістів і структурою команди. Девіс – крайній форвард, Сане у півзахисті, Горецка на позиції "десятки". Це все дуже цікаво і дуже потужно.

7. Дортмунд без Холанда – жалюгідне видовище. Борусія нарешті відстала від лідера Бундесліги, хоча за якістю гри між нею і Баварією давно прірва. "Джмелі" без варіантів програли Лейпцигу. Один статистичний факт, який гарно передає картину зустрічі – до 75 хвилини Борусія завдала лише три удари (РБ пробив 14 разів), два з яких були заблоковані. Без травмованого Холанда атака Дортмунда імпотентна, а фейли оборони нікуди не зникли. Феноменальний матч провів Крістоф Нкунку: гол, асист і подвійний фінт Зідана в чужому штрафному.

8. Моурінью пробиває нове дно. Одна перемога в семи матчах. Цього вікенду Рома програла шалену битву Венеції. Римляни багато створили біля чужих воріт, але й дозволили організувати 6 явних моментів біля своїх. Команду Моурінью рвали на контратаках – сам Окереке міг оформити хет-трик. Жозе знову переклав провину на футболістів, нарікаючи на погану реалізацію та помилки на стандартах, які "напередодні відпрацьовували". У португальця завжди винен хтось інший – як не судді, то гравці. Рома вже пропустила вперед Лаціо та Аталанту.

9. "Сухий" камбек Конте. В першому матчі після повернення в АПЛ італійський фахівець розписав нульову нічию з Евертоном. Голів не було, але було багато боротьби. А ще був концерт арбітра з пенальті – вказав на 11 метрів, зірвавши продовження атаки "ірисок", а потім з допомогою VAR чомусь скасував рішення. Тоттенхем потроху перетворюється в команду Конте, перші мазки вже помітні. Однак є проблема – "шпори" відстають від зони ЛЧ на 6 очок, а всі, хто в топ-4, виглядають значно переконливіше. Ще й Арсенал після перемоги над Уотфордом вийшов на п'яте місце.

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