Центральный защитник Анжело Огбонна получил повреждение крестообразных связок колена, информирует Sky Sports.

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Итальянец попросил замену уже на 20-й минуте матча против Ливерпуля (3:2). На этой неделе запланировано более подробное обследование, но поводов для оптимизма у Вест Хэма мало. Восстановление от травм "крестов" может занять 9 месяцев, как это было с лидером Ливерпуля Вирджилом ван Дейком.

Огбонна со старта выходил во всех 11 матчах текущего сезона АПЛ и отметился одним голом. Вест Хэм сенсационно идет на третьей строчке АПЛ, которая гарантирует место в ЛЧ.

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