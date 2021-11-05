За стан здоров'я вінгера Вест Хема Андрія Ярмоленка фанатам і тренерському штабу збірної України, схоже, переживати не варто.

"Поспішаємо заспокоїти всіх українських уболівальників: з Ярмолою все гаразд! Так, справді, у нього був забій у районі ребра, який завдавав йому дискомфорту.

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Але до матчів збірної з ним має бути все гаразд. Згідно з домовленостями з клубним тренером, він займається за індивідуальною програмою, але нічого серйозного", – повідомляє телеграм-канал Тайны Футбола.

Нагадаємо, Ярмоленко пропускав поєдинок Ліги Європи проти Генка (2:2). Про відсутність стало відомо лише перед матчем, а після нього наставник Вест Хема Девід Мойєс підтвердив легке пошкодження Андрія.

Вже 16 листопада на збірну України очікує вирішальне протистояння у відборі на ЧС-2022 – проти Боснії і Герцеговини. До цього "синьо-жовті" ще проведуть товариську зустріч проти Болгарії.

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