Попри всі сподівання фанатів "молотків" і персональних уболівальників Андрія Ярмоленка, українець залишився у запасі. Посеред тижня вінгер збірної України феєрично виступив у Кубку ліги проти Халла (5:1) – вихованець Динамо оформив дубль і двічі асистував партнерам. Для Девіда Мойєса цього, однак, виявилося замало. У старті знову вийшов його протеже Джаррод Боуен.

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Лондонці з перших хвилин спробували взяти територію під власний контроль. Натомість технічний Вулвз несподівано виглядав доволі пасивно. Перевага Вест Хема, щоправда, була мінімальною. Креативу ж "молоткам" відверто бракувало, що засвідчили олдскульні введення м'яча в гру голкіпера господарів Фабіанскі – поляк банально вантажив на чужу половину поля із вірою у фізичну міць Антоніо.

Зрештою, такий розвиток подій додав зайвих балів голу Юнайтед. На 17-й хвилині Боуен отримав на фланзі пас від Форналса, змістився до штрафного майданчика й лівою розкішно поклав м'яч у дальній кут воріт Патрісіу. Тут же Антоніо ледь не подвоїв перевагу лондонців, але португальський кіпер "вовків" упорався з його пострілом після передачі Крессвелла.

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Далі команди обмінялися напівмоментами. Випад Хіменеса заблокував оборонець господарів, а удар із середньої дистанції у виконанні Соучека став здобиччю Патрісіу. Подальша активність на полі була пов'язана з тими ж героями. Проте, ані Антоніо, ані Хіменес, ані Соучек не зуміли змінити рахунок до перерви.

Другий тайм за сценарієм нагадав перший. Фактично рівна гра в перші хвилини завершилася голом Вест Хема. І знову забив конкурент Ярмоленка! Цього разу Боуен вчасно відреагував на заспів одноклубника – Форналс із лінії штрафного пробив у стійку, а Джаррод опинився на добиванні перед порожніми воротами – 2:0.

Юнайтед не заспокоївся, тому вже впродовж кількох хвилин міг довести рахунок до розгромного. Проте, шанс на хет-трик Боуена нівелював Патрісіу. Та на 66-й хвилині й португальський воротар не врятував від третього м'яч. Це Крессвелл навісив із кутового на ближню стійку, а Томаш Соучек виявився спритнішим за оборону Вулвз.

Друга половина тайму перетворилася на формальність. "Молотки" перестали активно лізти вперед. Натомість Вулверхемптон намагався бодай скоротити розрив у рахунку. Однак, розсипу талантів у середній лінії та атаці гостей відверто бракувало зубів. "Вовки" в якийсь момент довели володіння м'ячем до Гвардіолівських 73 %, але так і не зуміли всерйоз потурбувати Фабіанскі. Передусім заслуга в цьому на диво злагодженої гри в обороні, де Мойєс не побоявся виставити 5 оборонців.

Неприємно здивував шотландський фахівець лише ставленням до підопічних на лаві запасних. Попри те, що матч ледь не з 70-ї хвилини перетворився у спаринг, екс-коуч Евертона та МЮ продовжив "маринувати" зіркових Андерсона, Лансіні, Ярмоленка та Аллє на "банці". Шанс реабілітуватися в очах Мойєса отримав лише останній, та й той вийшов лише на 88-й. Проте, за 5 хвилин встиг влучно замкнути головою навіс Масуаку.

Переможців, однак, не судять. Вест Хем після двох поразок на старті несподівано здобув першу перемогу в чемпіонаті й обійшов Вулвз у турнірній таблиці. Юнайтед тепер посідає 12-те місце. Тим часом Андрію Ярмоленку варто всерйоз оцінити свої перспективи в команді Мойєса.

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