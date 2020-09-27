Вест Хем – Вулверхемптон: онлайн-трансляція матчу АПЛ із Ярмоленком на лаві запасних
У рамках 3-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Вест Хем приймає Вулверхемптон. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Вест Хем – Вулверхемптон розпочнеться о 21:00 за київським часом. Переглянути поєдинок наживо можна на Setanta Sports безпосередньо в цій новині.
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Стартові склади команд:
Вест Хем: Фабіанскі – Фредерікс, Бальбуена, Огбонна, Крессвел – Масуаку, Райс, Соучек – Форналс, Боуен, Антоніо
Запасні: Рендольф, Джонсон, Нобл, Лансіні, Андерсон, Ярмоленко, Аллє
Вулверхемптон: Патрісіу – Болі, Коуді, Саїсс – Семеду, Моутінью, Невеш, Віньягре – Адама, Нету, Хіменес
Запасні: Раді, Хувер, Ф. Сілва, Вітінья, Дендонкер, Шабані, Кілман
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