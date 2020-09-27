Несмотря на все ожидания фанатов "молотков" и персональных болельщиков Андрея Ярмоленко, украинец остался в запасе. Посреди недели вингер сборной Украины феерично выступил в Кубке лиги против Халла (5:1) – воспитанник Динамо оформил дубль и дважды ассистировал партнерам. Для Дэвида Мойеса этого, однако, оказалось недостаточно. В старте вышел его протеже Джаррод Боуэн.

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Лондонцы с первых минут попытались взять территорию под свой контроль. В свою очередь техничный Вулвз неожиданно выглядел довольно пассивно. Преимущество Вест Хэма, правда, было минимальной. Креатива же "молоткам" откровенно не хватало, что показали олдскульные введения мяча в игру голкипера хозяев Фабиански – поляк банально грузил на чужую половину поля с верой в физическую мощь Антонио.

В конце концов, такое развитие событий добавило лишних баллов голу Юнайтед. На 17-й минуте Боуэн получил на фланге пас от Форналса, сместился в штрафную и левой роскошно положил мяч в дальний угол ворот Патрисиу. Тут же Антонио едва не удвоил преимущество лондонцев, но португальский кипер "волков" справился с его выстрелом после передачи Крессвелла.

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Далее команды обменялись полумоментами. Выпад Хименеса заблокировал защитник хозяев, а удар со средней дистанции в исполнении Соучека стал добычей Патрисиу. Дальнейшая активность на поле была связана с теми же героями. Однако, ни Антонио, ни Хименес, ни Соучек не сумели изменить счет до перерыва.

Второй тайм по сценарию напомнил первый. Фактически равная игра в первые минуты завершилась голом Вест Хэма. И снова забил конкурент Ярмоленко! В этот раз Боуэн вовремя отреагировал на почин одноклубника – Форналс с линии штрафной пробил в штангу, а Джаррод оказался на добивании перед пустыми воротами – 2:0.

Юнайтед не успокоился, поэтому уже в течение нескольких минут мог довести счет до разгромного. Однако, шанс на хет-трик Боуэна нивелировал Патрисиу. Но на 66-й минуте и португальский вратарь не спас от третьего мяча. Это Крессвелл навесил с углового на ближнюю штангу, а Томаш Соучек оказался расторопнее обороны Вулвз.

Вторая половина тайма превратилась в формальность. "Молотки" перестали активно лезть вперед. Зато Вулверхэмптон искал возможность сократить разрыв в счете. Однако, россыпи талантов в средней линии и атаке гостей откровенно не хватало зубов. "Волки" в какой-то момент довели владения мячом до Гвардиоловских 73 %, но так и не сумели всерьез побеспокоить Фабиански. Прежде всего заслуга в этом принадлежит удивительно слаженной игре в обороне, где Мойес не побоялся выставить 5 защитников.

Неприятно удивил шотландский специалист лишь отношением к подопечным на скамейке запасных. Несмотря на то, что матч едва ли не с 70-й минуты превратился в спарринг, экс-коуч Эвертона и МЮ продолжил "мариновать" звездных Андерсона, Лансини, Ярмоленко и Алле на "банке". Шанс реабилитироваться в глазах Мойеса получил только последний, да и тот вышел лишь на 88-й. Однако, за 5 минут успел точно замкнуть головой навес Масуаку.

Победителей, однако, не судят. Вест Хэм после двух поражений на старте неожиданно одержал первую победу в чемпионате и обошел Вулвз в турнирной таблице. Юнайтед теперь занимает 12-е место. Тем временем Андрей Ярмоленко должен всерьез оценить свои перспективы в команде Мойеса.

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