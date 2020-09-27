У рамках 3-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на власному полі розгромно поступився Лестеру. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Перші миттєвості двобою на Етіхаді не обіцяли яскравої гри. Команди обмінялися атаками – без особливих загострень. Можливо, так тривало б і надалі, та оборона "лисиць" дала збій уже на 4-й хвилині.

Манчестер Сіті – Лестер: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як це було

Після кутового у виконанні де Брюйне м'яч відскочив на дальній кут штрафного майданчика, де абсолютно вільним був Ріяд Марез. Алжирець вирішив не ускладнювати й розкішним ударом з льоту поклав м'яч у дальню дев'ятку воріт Шмейхеля – 1:0!

Ошелешений Лестер на кілька хвилин буквально випав із гри. Сіті затиснув гостей на чужій половині поля і почав плести традиційні мережива власних атак. Проте, поступово підопічні Роджерса відсунули опонента від володінь Шмейхеля, але ще довго виглядали в атаці беззубо. За це Лестер міг покарати Стерлінг. На 17-й хвилині він вискочив на оперативний простір після комбінації за участі де Брюйне, але пробив у руки голкіперу.

Ще два моменти пізніше змарнували хавбеки Сіті. Спочатку Фернандінью після класного навісу того ж де Брюйне зі штрафного нехитро пробив головою. А потім Родрі в схожій ситуації навіть забив, але лайнсмен запалив прапорець – офсайд. Між цими нагодами Варді ледь не вискочив на побачення з Едерсоном, однак не зміг приборкати флангову передачу.

А на 36-й Лестер отримав несподіваний шанс повернутися у гру. Барнс протягнув м'яч повз кількох оборонців і відкинув Варді, форвард увійшов до карної зони і в простій ситуації був збитий Вокером – пенальті! Сам постраждалий узявся виконувати одинадцятиметровий і не залишив Едерсону жодного шансу – 1:1.

Гол "лисиць" виглядав випадковим. Ще до кінця першого тайму та на старті другої половини "містяни" доклали чималих зусиль, аби знову вийти вперед. Проте, потім сольну 5-хвилинку видав Джеймі Варді. Спочатку Кастань прорвався правим флангом і прострілив на ближню стійку, а досвідчений бомбардир розкішним дотиком п'ятою осоромив Едерсона. А на на 58-й хвилині "подвиг" Вокера вирішив повторити Гарсія, збивши Варді на вході в штрафний. Цього разу англієць пробив у нижній кут, але бразильський голкіпер знову не мав жодного шансу.

Сіті побіг вперед великими силами та до вирішального удару справа доходила надто рідко. Хіба що дебютант Ліам Ділеп (син легендарного любителя аутів зі Сток Сіті) небезпечно бив головою після навісу Менді, але за Шмейхеля зіграла перекладина. Натомість передачі задля загострення Стерлінга та де Брюйне зазвичай свого адресата не знаходили.

А ось Лестер знайшов ще один шматок щастя на 77-й хвилині. Це Джеймс Меддісон отримав передачу на лінії штрафного й несподівано вирішив пробити за діагоналлю у дальню дев'ятку – розкішний гол і 1:4 на табло. "Містяни" спробували бодай скоротити різницю. Зрештою, зусиллями Натана Аке це вдалося – нідерландець виграв другий поверх після подачі Мареза з кутового й спрямував м'яч у кут.

Та ринок "Привоз" оборона манкуніанців вирішила цього вечора не закривати. Бенжамен Менді в далекій від небезпеки ситуації завалив Меддісона у власному штрафному, а Юрі Тілеманс розвів м'яч і Едерсона по різних кутах із 11-метрової позначки – 2:5!

Ця перемога повернула Лестер на вершину Прем'єр-ліги. У "лисиць" 9 очок після трьох турів, Ман Сіті – 13-й (лише 3 пункти після двох матчів).

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