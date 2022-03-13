Лондонський Вест Хем напередодні домашнього поєдинку 29-го туру АПЛ проти Астон Вілли висловив підтримку Україні та своєму форварду Андрію Ярмоленку.

Фанати Вест Хема випустили кухоль у кольорах форми збірної України – кошти від продажу підуть на допомогу нашій країні

"Молотки" у власних соцмережах опублікували світлину з українцем та головним тренером Девідом Мойєсом зі словами "United for Ukraine" ("Об'єднані заради України").

Нагадаємо, сьогодні вже 18-й день війни. Російські загарбники сподівалися завоювати нас за декілька днів, однак українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

Росія напала на Україну: Нідерланди проти росіян, Абрамович втрачає нових спонсорів, українці в Ювентусі (LIVE)