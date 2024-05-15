У січні "кулес" заплатили 30+30 млн євро, щоб оформити трансфер зірки Атлетіко Паранаенсе. 19-річний Роке розпочав непогано, забив 2 голи, але 5 останніх матчів безпросвітно сидить у запасі. Агент не витримав і влаштував публічну атаку на Хаві, погрожуючи швидким відходом з Барси. Головний тренер озвучив свою позицію.

"Хаві ніколи не спілкувався з ним – люди хочуть убити": агент 60-мільйонного новачка влаштував публічну атаку на Барсу

"Першочерговий план клубу полягав у тому, що його тут взагалі не мало бути у січні. Втім, відкрилась можливість через травму Гаві. Ми вирішили, що буде краще якомога швидше адаптувати Роке до наших тренувань, показати йому, що таке Барса.

Зараз виникла дискусія, яка для мене не має жодного сенсу. Він – один з гравців на тренуваннях. Є інші, які випереджають його, і саме тому він грає менше. Футбольне життя завжди було таким, особливо для молодих футболістів. Крім того, варто нагадати, що Роке було зле перед матчем проти Жирони, а напередодні поєдинку з Реалом Сосьєдад у нього виник дискомфорт у щиколотці", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

Барселона обіграла Реал Сосьєдад та випередила Жирону в боротьбі за срібло