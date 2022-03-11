Фанати Вест Хема випустили кухоль у кольорах форми збірної України – кошти від продажу підуть на допомогу нашій країні
Уболівальники "молотків" намагаються підтримати українців у протистоянні з російським окупантом.
Фанати лондонського Вест Хема презентували сувенірний кухоль у жовто-синіх кольорах форми збірної України, повідомляє The Terrace.
Ультрас Металіста вшанували пам'ять свого побратима – він загинув у бою за Харків
Вартість такого задоволення – 9,99 фунтів стерлінгів. Всі виручені від продажу кухля кошти планують скерувати на допомогу українцям.
Нагадаємо, раніше вболівальники Вест Хема вивісили величезний банер, де висловили слова підтримки Андрію Ярмоленку та всьому українському народу на фоні війни, яку Росія розпочала на нашій землі.
Севілья переграла Вест Хем у першій дуелі за чвертьфінал ЛЄ завдяки екс-форварду Барси – Мойєс з Ярмоленком не здивував