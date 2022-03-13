Лондонский Вест Хэм в преддверии домашнего поединка 29-го тура АПЛ против Астон Виллы выразил поддержку Украине и своему форварду Андрею Ярмоленко.

Фанаты Вест Хэма выпустили кружку в цветах формы сборной Украины – средства от продажи пойдут на помощь нашей стране

"Молотки" в собственных соцсетях опубликовали фото с украинцем и главным тренером Дэвидом Мойесом со словами "United for Ukraine" ("Объединенные ради Украины").

Напомним, сегодня уже 18-й день войны. Российские захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, однако украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

Россия напала на Украину: Нидерланды против россиян, Абрамович теряет новых спонсоров, украинцы в Ювентусе (LIVE)