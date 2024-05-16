Перервана серія невдач манкуніанців у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:2
09:46 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед обіграв Ньюкасл (3:2) у матчі 34 туру АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
31’ Коббі Майну
58’ Амад Діалло
84’ Расмус Хьойлунд
Ентоні Гордон 49’
Льюїс Холл 90+2’
31’ Коббі Майну
49’ Ентоні Гордон
58’ Амад Діалло
84’ Расмус Хьойлунд
90+2’ Льюїс Холл
Команда Еріка Тен Хага три тури поспіль не могла здобути перемогу – зіграли внічию з Бернлі (1:1), програли Крістал Пелас (0:4) та Арсеналу (0:1). Манчестер Юнайтед у матчі з Ньюкаслом перервали свою невтішну серію.
Манчестер Юнайтед дотис Ньюкасл у матчі з 5-ма голами – битва за єврокубки переноситься на останній тур
За манкуніанців забили Майну, Діалло та Хьойлунд, а за "сорок" – Гордон та Холл. Обидві команди мають однакову кількість очок – по 57. Манчестер Юнайтед перебуває на сьомій сходинці, а Ньюкасл розташувався на восьмому місці.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter