Манчестер Юнайтед обіграв Ньюкасл (3:2) у матчі 34 туру АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Еріка Тен Хага три тури поспіль не могла здобути перемогу – зіграли внічию з Бернлі (1:1), програли Крістал Пелас (0:4) та Арсеналу (0:1). Манчестер Юнайтед у матчі з Ньюкаслом перервали свою невтішну серію.

Манчестер Юнайтед дотис Ньюкасл у матчі з 5-ма голами – битва за єврокубки переноситься на останній тур

За манкуніанців забили Майну, Діалло та Хьойлунд, а за "сорок" – Гордон та Холл. Обидві команди мають однакову кількість очок – по 57. Манчестер Юнайтед перебуває на сьомій сходинці, а Ньюкасл розташувався на восьмому місці.