Нападник шотландського Селтіка Одсон Едуар близький до переїзду в чемпіонат Англії у найближче трансферне вікно.

Вест Хем вибився у лідери перегонів за забивним нападником, стверджує Football Insider.

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"Молотки" стали фаворитом на підписання Едуара через зміну пріоритетів головних конкурентів. Зокрема, Лестер готовий прихистити Абрахама з лондонського Челсі, а український форвард Гента Роман Яремчук опинився в списку інтересів Арсенала разом із Андре Сілвою. Натомість лідер атак "кельтів" має лише рік за контрактом із шотландським грандом, тож літнє трансферне вікно – остання можливість для клубу отримати солідні відступні.

У нинішньому сезоні Одсон Едуар провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів.

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