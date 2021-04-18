Нападающий шотландского Селтика Одсон Эдуар близок к переезду в чемпионат Англии в ближайшее трансферное окно.

Вест Хэм выбился в лидеры гонки за забивным нападающим, утверждает Football Insider.

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"Молотки" стали фаворитом на подписание Эдуара из-за смены приоритетов главных конкурентов. В частности, Лестер готов приютить Абрахама из лондонского Челси, а украинский форвард Гента Роман Яремчук оказался в списке интересов Арсенала вместе с Андре Силвой. В свою очередь лидер атак "кельтов" имеет лишь год по контракту с шотландским грандом, поэтому летнее трансферное окно – последняя возможность для клуба получить солидные отступные.

В нынешнем сезоне Одсон Эдуар провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.

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