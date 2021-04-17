"Лисиці" приєдналися до списку зацікавлених у підписанні форварда. Про це журналіст Фабріціо Романо написав у своєму твіттері.

Челсі приєднався до боротьби за Кунде – лондонці готові жертвувати власними гравцями, щоб збити захмарну ціну

Абрахам втратив місце в обоймі "синіх" після призначення Тухеля. Крім того, він може стати "жертвою" Холанда, підписання якого є пріоритетом Челсі на найближче трансферне вікно. Як наслідок, влітку Абрахам може зважитися на новий кар'єрний виклик. Конкуренцію Лестеру в боротьбі за нападника збірної Англії складе Вест Хем.

У нинішньому сезоні Таммі Абрахам провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів.

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